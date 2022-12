(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO SE PERIŠIĆ UPISAO U POVIJEST! Golom protiv Japana napravio je uistinu nešto čudesno

Hrvatska je bila u nezavidnom položaju protiv Japana krajem prvog poluvremena, kada je za vodstvo igrača iz ‘Zemlje izlazećeg sunca’ zabio Maeda, a srećom sve je ispravio Perišić.

Ivan Perišić na današnjoj utakmici osmine finala je uvjerljivo naš najbolji igrač, a golom za 1:1 protiv Japana, igrač Tottenhama upisao se u povijest Svjetskih prvenstava.

Tako je Ivan dočekao jedan odličan ubačaj Lovrena s desne strane i neobranjivo glavom s dvanaestak metara zabio za izjednačenje 1:1.

Ispisao povijest

Golom protiv Japana Perišić je postao tek četvrti igrač koji je zabio na posljednja tri svjetska prvenstva, a prije njega to su uspjeli tek Lionel Messi, Cristiano Ronaldo i Xherdan Shaqiri.

The only players to score at each of the last three men’s World Cups:

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Xherdan Shaqiri

Ivan Perišić

