(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO JE MODRIĆ ODUŠEVIO DALIĆA: ‘Jedan od najboljih poteza cijele godine’

Dan poslije osvajanja svojeg petog naslova u karijeri u Ligi prvaka, Luka Modrić uživa u slavlju koje se nastavlja. Modrić je legenda hrvatske reprezentacije, sinoć se dodatno učvrstio i među legendama Real Madrida, a među čestitarima koji su se javili, izbornik Zlatko Dalić je u prvi plan stavio koliko je posebna sjajna ‘desetka’ Vatrenih.

U javnoj čestitki koju je objavio Hrvatski nogometni savez, u riječima se osjetilo koliko je hrvatski izbornik ponosan što u momčadi ima takvog igrača. S riječima hvale na račun Reala i Modrića zbog nezaboravne sezone, Dalić je istaknuo i koliko je bilo teško otići do kraja.

‘Real je imao zaista neviđeno težak put do trofeja, na kojem je nanizao PSG, Chelsea, Manchester City i Liverpool, pri čemu je osim vrhunske kvalitete demonstrirao i nevjerojatan karakter’, istaknuo je hrvatski izbornik.

‘Luka je pritom bio jedna od ključnih figura, od prodora i asistencije protiv PSG-a do one savršene desne vanjske protiv Chelseaja, što je jedan od najboljih i najvažnijih poteza cijele Lige prvaka ove godine’, nastavio je Dalić, spominjući Modrićev potez protiv londonskih Plavih koji je zaista teško zaboraviti. Oduševio je izbornika, a oduševio je i mnoge druge koji pamte tu majstoriju.

Snimkom iz različitih kuteva, fantastičnu asistenciju hrvatskog majstora je nakon prolaska kraj Chelseaja približio Real u objavi na Facebooku. Kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje.

Did Modric just throw the #UCL trophy in the air? 😅 pic.twitter.com/XtF9AFw3E5

— GOAL India (@Goal_India) May 29, 2022