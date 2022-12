(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO JE KOMENTATOR ZAPLAKAO NAKON UTAKMICE! Nije se mogao suzdržati, emocije su bile toliko jake…

Kako je rekao Zlatan Ibrahimović, ovo prvenstvo je ‘zapisano u zvijezdama’ za Argentinu ili možda bolje Messija, ali kakvo god mišljenje bilo o njihovom pohodu do trona, to im više nitko ne može oduzeti.

Na ovom Svjetskom prvenstvu dobili smo možda i ultimativnu potvrdu da je Messi najbolji igrač svih vremena, osvojio je stvarno sada sve, no ta diskusija trajat će dok je lopta okrugla.

Unbelievable, joyous and emotional celebrations in Buenos Aires. Just look what Argentina's World Cup win means.🤩🇦🇷





🎥 via IG/alepetra_ pic.twitter.com/5oek57Ux45

— Ben Jacobs (@JacobsBen) December 18, 2022