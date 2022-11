(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO JE FIFA NAJAVILA SVJETSKO PRVENSTVO: Živopisna digitalna animacija

Svjetsko prvenstvo u Kataru je na vratima, kroz tjedan dana Zlatko Dalić obznaniti će 26. Vatrenih koji će od 20. studenog u grupi s Marokom, Kanadom i Belgijom tražiti prolaz u završnicu natjecanja.

Ovo Svjetsko prvenstvo je po mnogu čemu neobično, igra se zimi, zemlja domaćin je prozvana od strane većine reprezentacija zbog kršenja ljudski prava, ali nogomet će se u Kataru igrati.

Kako dolikuje svim velikim natjecanjima, tako je i organizacijski tim SP-a u Kataru napravio video, kojim najavljuje svjetsku smotru najboljih nogometaša.

Animirani film

Tako su se domaćini odlučili na digitalni animirani film kojim se u kratkom videu promovira Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru.

