(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA KAD MESSI ODE NA VEČERU! Totalni kaos u restoranu, jedva je izašao, a to nije sve

Leo Messi konačno je “odradio” i taj posao. Nešto po čemu će ga sad pamtiti generacije Argentinaca, jer nacionalni dres ipak je svetinja. A srušiti Brazil na Marakani u finalu Prvenstva Južne Amerike, svakako je nešto što će se slaviti godinama…

I otišao je Leo konačno na odmor. U Miami, tamo gdje ima svoj apartman. Pokušao je i na večeru, ali nije to bila baš najbolja ideja.

Na društvenim mrežama tako se dijeli snimka kako to izgleda kad Leo ode na večeru, nije mu bilo lako, oko njega se na brzinu stvorila ne desetke fanova.

Jedna je izvukao živu glavu! Šesterostruki osvajač “Ballona” s obitelji uživa u Miamiju i tamo će ostati neko vrijeme prije nego što se vrati u Barcelonu.

Iako novi ugovor nije potpisao, nagađa se da bi mogao ostati, ali vidjet ćemo.

A kako je izgledala sad već čuvena večera, možete pogledati u videu…

Madness! 😱 This is what happened when a passionate crowd found out that #Messi🇦🇷 was having dinner at a restaurant in Miami.

