(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO GA JE HLADNO DOČEKAO!: Panika u poznatoj reprezentaciji, Ronaldo u problemima

Gledajući roster ekipe, Portugal ima jednu od najboljih ekipi za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Odlična obrana, kreativni vezni red te ubojiti napada daju optimizam Portugalcima koji su zadnji put polufinale igrali 2006., a finale nikad nisu ni vidjeli.

Unatoč odličnoj ekipi nije sve bajno. Ego Cristiana Ronalda veći je od Pirinejskog poluotoka, a najbolje to znaju njegovi suigrači u Unitedu. Jedan od njih svlačionicu dijeli i u Portugalu, Bruno Fernades.

Nedavno je izašao intervju u kojem je Ronaldo komentirao kako on vidi klub: “Izdali su me, klub me izdao. Ispadam kao crna ovca, ali svi moraju znati istinu. Žele me otjerati iz kluba. Ten Hag? Ne poštuje on mene, ne poštujem ni ja njega.”





Fernades ljutit na riječi

Portugalski mediji objavili su snimku iz svlačionice gdje se jasno vidi kako Fernades samo iz pristojnosti pozdravlja kapetana na što on reagira burno i nije mu jasno zašto je to napravio (očito nije pogledao svoj intervju).

Ovo bi moglo itekako narušiti kemiju u svlačionici jer obojica su dio prve momčadi te bi trebali biti nositelji igre. Navijači Uniteda ljuti su na svoju legendu koji je u intervju priznao da bi otišao u mrski City da ga Ferguson nije odgovorio.

Portugal se nalazi u skupini H s Urugvajom, Ganom te Portugalom. U Rusiji ih je upravo Urugvaj izbacio iz osmine finala. Dok su 2014 pobijedili Ganu u skupini s 2:1, ali nisu prošli skupinu.