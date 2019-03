(VIDEO) Pogledajte golove sa spektakla u Parizu, situacija u sudačkoj nadoknadi trajala je cijelu vječnost!

Dan nakon što je Ajax na Santiago Bernabeuu onako porazio Real Madrid i izbacio ga iz daljnjeg natjecanja u Ligi prvaka, isto je na Parku prinčeva učinio Manchester United. I to kako. Bez 11 igrača, s još jednim ozlijeđenim za vrijeme utakmice izbacili su “Crveni vragovi” superbogati PSG. U prvoj utakmici bilo je 2:0 za PSG na Old Traffordu, a sada je s 3:1 Manchester United prošao zbog više golova u gostima.

U nastavku vam donosimo video-zapise svih današnjih pogodaka.

0:1 Lukaku (2′)

1:1 Bernat (12′)

Juan Bernat grabs a goal to bring things level at 1-1 at Parc Des Princes. PSG 1 – MAN 1 pic.twitter.com/VjGlamHPzE

1:2 Lukaku (30′)

Buffon with a blunder & Lukaku with his second goal of the night pic.twitter.com/KAyqEg9x2a

— . (@Odimz_) March 6, 2019