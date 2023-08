(VIDEO) Pogledajte golove kojima je Dinamo isprašio Spartu: Na korak do Europske lige

Sigurno su se kibici Modrih jučer prije dolaska na Maksimir pitali kako će Dinamo izgledati nakon turbulentnog početka tjedna, a najbolji odgovor pružili su im dečki na terenu.

Istina bilo je štucavo na samom početku, ili bolje rečeno u 39. minuti, kada su gosti iz Praga iz penala poveli 1:0 preko Ladislava Krejčija. Gol pogledajte OVDJE.

Srećom na izjednačenje se nije trebalo predugo čekati, jer je srećom po navijače Dinama Špikić hladnokrvno realizirao jednu kontru, u kojoj mu je Bruno Petković loptu dodao kao na pladnju. Gol Špikića pogledajte OVDJE.

Full-time in Zagreb and Dinamo gets a vital 1st leg win over Sparta Prague through goals from Perić, Špikić and Ivanušec who open up Jakirović era at Dinamo.

Sparta’s penalty wasn’t enough to kill Dinamo and now the blues have a vital lead heading into the 2nd leg of the tie. 🚨 pic.twitter.com/oc4Y9NfybB

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) August 24, 2023