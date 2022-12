(VIDEO) POGLEDAJTE GOL HRVATSKE IZ JOŠ NEVIĐENOG KUTA! Ovaj potez nas je učinio besmrtnima, to ćemo pamtiti

Uspjeli Hrvatska protiv Maroko doći do medalje bit će to treća medalja Hrvatske na svjetskim prvenstvima i druga uzastopna nakon srebra osvojenog u Rusiji prije četiri godine.

Sve je počelo prije 24 godine kada smo uzeli broncu. Ćirina družina sabrala se nakon bolnog poraza u polufinalu protiv Francuske i otišla na noge Nizozemskoj koja je na penale ispala od Brazila.

Slavili smo s 2:1, a za pobjedu je zabio Šuker ujedno bio mu je to i šesti na SP te je osvojio zlatnu kopačku. Brojku šest ima i Ivan Perišić koji danas ide po rekord.

Robert Prosinečki bio je prvi koji je pogodio nizozemsku mrežu u pobjedi 2:1. Na FIFA-inom Twitteru jutros je objavljen taj gol, ali iz dosad nikad viđenog kuta, čak 24 godine nakon što je postignut.

From an angle you’ve never seen 🎥

Robert Prosinečki’s opener in the 1998 third-place playoff 🇭🇷 #FIFAWorldCup #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2022