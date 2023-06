(VIDEO) Pogledajte ‘bombetinu’ Petkovića s 20 metara! Kako je samo potegnuo i razvalio Nizozemce

Nizozemska i Hrvatska igraju šokantnu utakmicu u Rotterdamu, domaćini su poveli u prvom poluvremenu u 34. minuti golom Malena i to je bio rezultat poluvremena.

Drugo poluvrijeme pripalo je hrvatskoj, prvo je izjednačio Andrej Kramarić iz penala, da bi Mario Pašalić doveo vatrene u vodstvo.

No zadnjih 10 minuta Hrvatska se povukla u krilo Livakovića, što nam se osvetilo minutu i pol prije kraja utakmice, kada je za 2:2 zabio Lang.

Bomba Petka

Za produžetke Zlatko Dalić je uveo Brunu Petkovića, koji je u 98. minuti zabio rijetko viđen gol s 20 metara za 3:2 Vatrenih. Petkovićevu bombu pogledajte OVDJE.

Bruno Petković izborio je i drugi penal za Hrvatsku u 116. minuti, kojeg je realizirao Luka Modrić za konačnu potvrdu pobjede i 4:2 Vatrenih. Gol Modrića pogledajte OVDJE.

Bruno Petkovic’s last two goals for Croatia have both come in extra-time:

◉ vs. Brazil (World Cup)

◉ vs. Netherlands (Nations League)

Zlatko Dalic’s secret weapon. #NationsLeague | #NEDCRO pic.twitter.com/szSECSAlma









— Squawka Live (@Squawka_Live) June 14, 2023