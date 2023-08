(VIDEO) Pogledajte bizarno predstavljanje Lovre Majera: ‘Pa zašto je pristao na ovu ludost?’

Hrvatski reprezentativac Lovro Majer nakon dvije sezone napustio je francuski Rennes i odlučio je karijeru nastaviti u Njemačkoj gdje je potpisao za Wolfsburg.

Niko Kovač platio je 30 milijuna eura francuskom klubu, a Majera u “vukovima” čeka bivši suigrač iz Dinama Bartol Franjić. Navijače je šokirao video na društvenim mrežama koji je predstavio vatrenog.

Naime, oni su objavili video na kojem su htjeli da Majera predstave “čarolijom” u kojoj se on pojavi niotkud, no napravili su grešku koju očito nisu ni vidjeli prije objave videa.

Prije nego što Majer “magično” se pojavi kroz vrata jasno se vidi da Majer zapravo dolazi jer autori videa nisu prekrili prozirni dio vrata pa sve zapravo izgleda kao da se djeca igraju s kamerom. Dosta loše predstavljanje igrača kojeg su platili 30 milijuna eura.

🚨 Wolfsburg with a contender for the worst transfer announcement video of all time.

Why did Lovro Majer agree to that? 🤣🇭🇷

(🎥 @RMCsport) pic.twitter.com/4Hif6pG4rg

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 17, 2023