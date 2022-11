(VIDEO) ‘PLJUŠTALE’ SPORNE SITUACIJE I NEPRIZNATI GOLOVI: Kakva drama, pogledajte i nevjerojatni promašaj

Danska i Tunis su u drugoj današnjoj utakmici na Svjetskom prvenstvu u Katru odigrali bez golova, s po bodom za svaku momčad u prvom kolu skupine D, no nije nedostajalo napetosti i prilika da bude drugačije, s barem ponekom loptom u mreži.

Utakmica je imala jaki tempo, a u toj ‘jurnjavi’, bilo je i dosta prilika, pogotovo u drugom poluvremenu. Iz prvog dijela najviše se pamte nepriznati gol Issama Jebalija u 23. minuti i obrana Kaspera Schmeichela u 43. minuti, kada je u prilici bio isti tuniški igrač.

U prvih 45 minuta su Danci živjeli prilično opasno iako je inicijativa u igri bila u njihovim rukama, a u nastavku, bilo je ozbiljnih prijetnji i pred golom Tunisa na kojem je stajao Aymen Dahmen.

U 56. minuti nije bio priznat gol Andreasa Skova Olsena za Dansku zbog zaleđa u kojem je u toj akciji bio Mikkel Damsgaard. Danci su tada već slavili, ali od promjene rezultata nije bilo ništa, a 0:0 ostalo je i nakon velikih šansi 20-ak minuta do kraja.

Dahmen je prvo obranio opasni udarac Christiana Eriksena, a nedugo potom, Andreas Cornelius je iz velike blizine pogodio stativu.

Kako je izgledao taj pomalo nevjerojatni promašaj, pogledajte – ovdje.

Andreas Cornelius really missed from here. #DEN | #TUN | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5S83ilAEZN

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 22, 2022