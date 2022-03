(VIDEO) PLES I PJESMA ZA LEGENDU HAJDUKA: Na drugom kraju svijeta stigao drugoj legendi, pogledajte taj kraljevski doček

Aljoša Asanović nedavno je postao izbornik Zambije, a na mjesto trenera vratara doveo je bivšeg suigrača Tončija Gabrića.

Veselje i ples dočekali su 60-godišnjeg Gabrića koji je zaplesao sa svojim igračima. Asanović i Gabrić zajedno su bili dio Hajdukove ekipe u sezoni 94/95 kada je Hajduk uzeo svoju jedinu duplu krunu te igrao četvrtfinale Lige prvaka.

Znalo se i ranije da će Gabrić postati jedan od pomoćnika, ali u ponedjeljak je postalo službeno.

VIDEO Welcoming party in Lusaka for Tonci Gabric, the new goalkeepers coach of the Zambian national team pic.twitter.com/CBIYTr5pnY

