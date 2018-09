(VIDEO) Pjaca zabio lijepi prvijenac, ali morate vidjeti remek-djelo bivšeg igrača Arsenala u dresu Parme!

Hrvatski nogometni reprezentativac Marko Pjaca bio je strijelac i asistent u 3-0 (2-0) domaćoj pobjedi Fiorentine protiv SPAL-a u susretu 5. kola talijanskog nogometnog prvenstva.

Pjaca je svojim prvim golom za svoj novi klub doveo Fiorentinu u vodstvo u 18. minuti iskoristivši veliku pogrešku gostujućeg braniča Faresa koji je promašio loptu u vlastitom petercu. Štoviše, Fares je svojom nespretnom reakcijom čak i primirio loptu za Pjacu koji je preciznim udarcem s pet metara zatresao mrežu. Na 2-0 povisio je Milenković u 28. minuti da bi konačnih 3-0 postavio Chiesa u 56. minuti, prethodno je Pjaca uspio u kaznenom prostoru gostiju sačuvati loptu u svom posjedu u duelu s dva braniča SPAL-a da bi natrčali Chiesa zakucao loptu u mrežu.

