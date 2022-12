(VIDEO) PERIŠIĆEV SIN UTJEŠIO UPLAKANOG NEYMARA! Dečkić u kockicama prišao brazilskoj zvijezdi: Pogledajte ovu reakciju

Autor: I.G.

Sin Ivana Perišića veliki je fan Neymara, pa je odlučio pružiti mu malo utjehe nakon što je Hrvatska izbacila Brazil sa Svjetskog prvenstva.

Na Twitteru se širi snimka na kojoj se vidi kako Perišićev sin prilazi nogometnoj zvijezdi i pruža mu ruku kako bi ga upoznao i pružio mu ruku.

Neymar je, možda neočekivano, dječaka zagrlio i pomilovao po glavi, a Leo je presretan otrčao do svog tate Ivana. Pogledajte video.





A child from the Croatia camp ran over to console Neymar 🥹#FIFAWorldCup | #CROBRA pic.twitter.com/cv0uEhn5qd — 101 Great Goals (@101greatgoals) December 9, 2022

Neymar nije mogao sakriti žalost nakon što je Brazil ispao sa Svjetskog prvenstva. Društvenim mrežama šire se fotografije brazilske zvijezde kako lije krokodilske suze na terenu nakon što joj je postalo jasno da će uskoro dobiti avionsku kartu za povratak kući i ponovno ostati bez medalje na najvećem nogometnom natjecanju na svijetu.

Neymar didn’t even get to take a penalty 💔 pic.twitter.com/BHZcKAV80I — GOAL (@goal) December 9, 2022







Feeling sad for Neymar.

This is heartbreaking moment for him & all Brazil fans. https://t.co/gVRbGeo8tv — Cricket Master (@Master__Cricket) December 9, 2022







neymar chorando me quebra https://t.co/P9hVG3xuym — jp 🐷 (@jpmartinscp) December 9, 2022

U komentarima se neki naslađuju nad njegovim suzama, a neki se suosjećaju.