(VIDEO) PERIŠIĆEV SIN TJEŠIO NEYMARA! Najbolji prizor na Prvenstvu, a pogledajte njegovu reakciju!

Hrvatska slavi ulazak u polufinale Svjetskog prvenstva u Katru, a u tuzi koju su na drugoj strani Brazilci prolazili nakon ispadanja, jedan igrač pokazao je svoju veličinu u trenutku koji mu nije bio lak. Sjajan potez imao je Neymar, koji je u trenucima tugovanja zbog ispadanja sjajno reagirao dok je do njega došao sin Ivana Perišića.

Mali Leo je došao do brazilske zvijezde, pružio je Neymaru ruku kako bi ga upoznao u trenucima koji su nakon ispadanja bili teški za velikog igrača PSG-a i brazilske reprezentacije. Slijedila je krasna Neymarova reakcija, dječaka je pomilovao i pružio mu ruku, a potom se Perišićev sin vratio do svojeg tate i njegovih suigrača.

Neymar je nakon teškog završetka puta za svoju momčad na SP-u bio u suzama, a scena s malim dječakom također je bila od onih zbog kakvih krenu suze…

🚨 Lovely moment as a child from the celebrating Croatia squad – looks like Ivan Perisic family – runs over to console Neymar after #HRV shock Brazil to end #BRA dream of 1st #FIFAWorldCup since 2002 & record-extending 6th titlehttps://t.co/cyXMYoPulg@TheAthleticFC #Qatar2022 pic.twitter.com/HU2tZthP82

— David Ornstein (@David_Ornstein) December 9, 2022