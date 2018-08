(VIDEO) PERIŠIĆ, VRSALJKO I BROZOVIĆ U TRANSU: Pogledajte tko im je upao na trening

Inter se priprema za novu sezonu, tijekom prijelaznog roka prilično suojačali momčad, a glavne zvijezde su Hrvati, Perišić, Brozović i Vrsaljko. Prvenstvo će otvoriti u nedjelju, gostovanjem kod Sassoula.

Tri dana prije početka sezone, u kojoj Inter planira osvojiti sve što se osvojiti da, klub je igračima priredio spektakularno iznenađenje, nastup Andree Bocellija. Slavni tenor do kampa je stigao helikopterom, a tamo ga je dočekao luciano Spaletti i odveo u dvoranu gdje su igrači trenirali.

Svi igrači rukovali su se s bocellijem, a on im je nakon toga zapjevao “Nessun dorma”, glasovitu opernu ariju iz Puccinijevog Turandota. Interiste je bacio u trans te je zaradio njihovo oduševljenje i gromoglasan pljesak.

🎼 A spine-tingling performance from the maestro @AndreaBocelli who was a guest at the Suning Training Centre today 👏🎹🎤 pic.twitter.com/urHYA0MgOL

— Inter (@Inter_en) 16 August 2018