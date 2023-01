(VIDEO) PERIŠIĆ OPET BRILJIRA: Pogledajte sjajnu asistenciju, ovime je sve pokrenuo

Ivan Perišić je u novom nastupu za svoj Tottenham još jednom sve podsjetio kako izgleda njegova ‘lopta s očima’. U gostujućem susretu s Crystal Palaceom u 19. kolu engleskog Premiershipa, na putu do pobjede s 4:0, Perišić je pokrenuo svoju momčad asistencijom za prvi gol na utakmici rano u drugom poluvremenu.

Sa svoje lijeve strane, 33-godišnji Vatreni je u 48. minuti odličnim centaršutom pronašao Harryja Kanea kojem nije bilo teško iz blizine glavom poslati loptu u mrežu.

Gol pogledajte – ovdje.

Perisic floats a lovely cross to the far post, Harry rises highest and nods it home!

GET IN! 🙌#CRYTOT // 0-1 https://t.co/LtBbQFCdz4

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 4, 2023