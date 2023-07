(VIDEO) Ovo je najsporniji trenutak Superkupa: Prosudite je li Leko poludio s razlogom

Autor: Dnevno GIŠ

Najsporniji trenutak sinoćnjeg Superkupa između Dinama i Hajduka, sigurno je crveni karton treneru gostiju Ivanu Leki, koji je poludio na jednu odluku glavnog suca Bela.

Situacija koja se mogla vidjeti u prijenosu je kako je Dolček probao preći Ivanušeca uz korner zastavicu, no veznjak modrih ga je preduhitrio i uzima mu loptu i tada Dolček pada i u padu ispod pazuha hvata kopačku igrača Dinama. Situaciju pogledajte OVDJE.

U tom trenutku pomoćni sudac sudi korner, dok glavni sudac Bel odlučuje pokazati prekršaj za Dinamo, što je potpuno razbjesnilo stratega majstora s mora, koji je prvo zaradio žuti pa crveni karton.





Neopravdano ljutit

Objektivno, prekršaj Dolčeka na Ivanušecu je postojao i Ivan Leko nije imao razloga za neprimjerenu reakciju, u kojoj je pogrdnim imenima nazivao glavnog suca susreta Bela.

“Situacija za moj crveni, to je smiješno. Nije bilo bitno faul ili ne faul. Pomoćni sudac daje korner i glavni s centra hoće ispast pametan i on je kao bolje vidio od pomoćnog suca. Ja sam reagirao, zasluženi žuti karton, ali drugi ni slučajno.

On ovdje glumi autoritet i želi opet biti glavni lik. Suci su u prvih šest mjeseci kad sam došao bili dobri, hvalio sam ih na sve strane, ali nervira me kad netko dođe glumiti frajera. Treneru Hajduka se za to ne daje crveni karton, ali on je dao i neka bude ponosan”, mišljenja je Leko.