(VIDEO) OVO JE MORALO BOLJETI! Bivši izbornik se zanio pa krenuo objašnjavati taktiku na krivi način, pogledajte što si je napravio

Autor: Dnevno.hr

Kad unosiš čitavog sebe u nešto, moraš uspjeti doći do cilja. To se dogodilo i Niki Kovaču, treneru minhenskog Bayerna koji je sinoćnjom pobjedom (3:0) nad RB Leipzigom stigao do dvostruke krune u njemačkom nogometu. Kovačevi momci sjajno su odigrali njihovu posljednju utakmicu sezone i stigli do naslova pobjednika njemačkog kupa iliti DFB-Pokala.

Bivši hrvatski izbornik napravio je ono što do sada još nikome nije pošlo za rukom u Njemačkoj. A to je – uzeti dvostruku krunu i kao trener i kao igrač prethodno.

Deset minuta prije kraja utakmice Bavarci su imali dva gola prednosti, ali bivši hrvatski izbornik nije se mogao smiriti. Iz svog tehničkog prostora radio je sve samo da zadrži svoje igrače koncentriranima u ključnim trenucima finala.

Davao im je upute, vikao, gestikulirao i u svoj toj žustrini gotovo ozlijedio samoga sebe.

U jednom trenutku Niko si je snažno zabio prst u oko, što nije promaklo kamerama. Sigurno je nasmijao mnoge, a oko mu je dobro, što smo vidjeli kasnije u slavlju.