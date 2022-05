(VIDEO) OVO JE BILO ZA CRVENI, REAL OŠTEĆEN: Ošamario Modrića, a obojica dobila žuti

Utakmica u Madridu puno je drugačija nego ona u Manchesteru, dok su tamo padali golovi kao na traci, večeras je susret tvrd s malo pravih šansi s obje strane.

Ipak na početku utakmice nakon jednog prekršaja došlo je do malog naguravanja igrača Reala i Cityja, a uključio se i Luka Modrić koji je došao do Laportea, te su se njih dvojica malo gurali, da bi Laporte u jednom trenutku ošamario Modrića.

Na kraju oba igrača su dobila žuti karton, ali jedina olakotna okolnost za igrača Građana je ta što je udario Modrića u padu nakon što ga je gurnuo Vinicius.

Trebao dobiti crveni

Nakon što je Strahonja vidio šamar smatra kako je Laporte trebao biti isključen, ali kako je sudac našao Salomonsko rješenje davši žuti jednom i drugom igraču.

Damn, hope Laporte recovers quickly from that one 😔😔 pic.twitter.com/qxgzxr6Qyc





— 𝗇𝗂𝖺𝗆𝗁 (@niamhutd) May 4, 2022