(VIDEO) OVAJ HRVAT JE TRENUTAČNO NAŠ NAJBOLJI NAPADAČ! Kockasti Vukovarac zabio je već 12 golova u sezoni!

U 27. kolu MLS-a, Real Salt Lake savladao je Los Angeles Galaxy rezultatom 2:1. Ovom pobjedom domaćin se popeo na peto mjesto Zapadne konferencije, na tablici su preskočili baš sinoćnjeg protivnika, bio je to izravan dvoboj za bolju poziciju u doigravanju.

Junak utakmice bio je Hrvat, Damir Kreilach. U posljednjoj minuti prvog poluvremena doveo je Salt Lake u vodstvo, a u posljednjim trenucima drugog poluvremena asistirao je Ekvadorcu Andersonu Juliu za tri vrijedna boda.

Kreilach je, logično, bio najbolje ocijenjeni igrač po Sofascore aplikaciji, a ocjena mu je iznosila 8,4.

Dami putting us on top 🙌 pic.twitter.com/1MOJkyX1fE

GOLAZOOOOOOOOOOOOOOO

Anderson Julio sealed the deal with this one. pic.twitter.com/edmmoiSo2i









— Real Salt Lake (@realsaltlake) September 30, 2021