(VIDEO) OVACIJE ZA MODRIĆA I REAL: U Madridu se slavi naslov, Luka među najvećima!

Real Madrid slavi novi naslov prvaka u Španjolskoj, sveukupno 35. u bogatoj klupskoj povijesti! Real je do osiguranja trofeja došao uvjerljivom pobjedom u 34. kolu, s 4:0 protiv gostujućeg Espanyola, a u slavlju je sa sat vremena na terenu sudjelovao i Luka Modrić.

Na izlasku iz igre u 61. minuti, tribine su hrvatskog reprezentativnog kapetana pozdravile ovacijama i skandiranjem, a na kraju susreta, ovacije je zaslužila i cijela momčad koja je osigurala proslavu trofeja.

Ovaj naslov je Modriću treći u španjolskom prvenstvu, a s 18 osvojenih trofeja u Realu, došao je na peto mjesto u bogatoj povijesti madridskog kluba.

Real je poveo u 33. minuti, kada je Rodrygo slomio otpor gostujuće momčadi. Prvi gol pogledajte – ovdje.

Nakon vodećeg, Rodrygo je zabio i drugi Realov gol na utakmici. Povećanje domaće prednosti stiglo je u 43. minuti, a realizaciju pogledajte – ovdje.

Na početku akcije za treći Realov gol, Modrić se istaknuo u osvajanju lopte s kojom su domaći potom jurnuli prema naprijed. Akciju je u 55. minuti zaključio Marco Asensio, a taj gol pogledajte – ovdje.

Četvrti gol Madriđana zabio je nezaustavljivi Karim Benzema. Realizaciju iskusnog Francuza pogledajte – ovdje.

