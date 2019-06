(VIDEO) OREŠČANIN PRIZNAO BOLNU HAJDUKOVU ISTINU! ‘Opet će nam se dogoditi isto kao i svakog ljeta!’

Već ovoga ponedjeljka nogometaši Hajduka krenuli su s pripremama za novu sezonu. Mjesec dana ostalo je do prve službene utakmice, bit će to dvoboj prvog pretkola Europske lige. Ždrijeb za to natjecanje je sljedećeg utorka, tada ćemo saznati tko će biti prvi europski suparnik Bilih. Doduše, ta utakmica se zbog festivala Ultra neće igrati na Poljudu, nego u Dugopolju. No, to ne znači da se za nju ne treba pripremiti, dapače… Ne krije splitska momčad ambicije otići što dalje kroz to sito i rešeto kvalifikacija.

Pred novinarima je bio trener Siniša Oreščanin, evo što je izjavio na početku priprema:

“Mogu ponoviti ono što je rekao sportski direktor. Hajduk je klub koji u svojim postavkama teži najvišem. Europska liga se igra od prvog kola, cilj je otići što dalje. Naravno da ovisi i o ždrijebu. Jednom igraš s Evertonom, jednom s Brondbyjem. Najlakše je napisati da nam je cilj ući u skupine. Pričekat ćemo ždrijeb 19. lipnja, onda ćemo biti pametniji. Što se tiče HNL-a, cilj je biti što bliže vrhu. Htio bih spustiti lopticu. Neke smo stvari nadogradili. Sada uz moguća pojačanja i dodatne stvari i još bolji rad. Postoji olakotna okolnost da od nadolazeće sezone više ekipa ulazi u Europi.”

“U tišini smo radili tijekom proljetnog dijela prvenstva, osluškivali, gledali… Dosta se intenzivno radi na tim stvarima. Očekujemo i nadamo se da bi do kraja ovog mjeseca moglo biti novih igrača. Željeli bismo što prije, ali mi smo krenuli rano, prijelazni rok tek počinje. Treba biti strpljiv i čekati. Također, sigurno ćemo voditi velik broj mladih igrača na pripreme prve ekipe”, otkrio je Oreščanin, pa dodao.

“O tim stvarima stalno razgovaramo. Ne bježimo od terena, pokušat ćemo sve složiti. Na neke stvari ne možemo utjecati, ali na nadopunu ekipe možemo. Svjesni smo da nakon Velike Gospe padaju treneri i atmosfera. To je jedan izazov i mislimo da mi kroz tu cestu možemo proći. Uvijek stoji teza, odgovornost, a ne demagogija. Svjesni smo težine i što se događa u klubu. Idemo se dobro pripremiti da ekipu dobro složimo. Željeli bismo da nam što prije dođu novi igrači kako bi se što prije adaptirali na naš način rada. Sve drugo je vračanje”.