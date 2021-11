(VIDEO) ON JE JEDINI IMAO M**A STATI PRED DELIJE! Spašavao Dance i suce od podivljalih Srba

Autor: G.I.Š.

Beograd je sinoć svjedočio ružnim scenama nakon šokantne utakmice na Marakani, koju je Crvena zvezda izgubila 1:0 od Danskog Midtjyllanda, što je razbjesnilo Delije.

Poslije utakmice kada su igrači i suci krenuli prema svlačionicama, navijači su ih dočekali kišom raznih predmeta s kojim su ih zasuli s tribina, a gostujući igrači bojali su se nakon toga otiči do svlačionice.

Kao što smo napisali, u općem metežu najviše je nastradao Talijan Federico Pannoncini, zadobio je tešku povredu glave, koji je u Zvezdi kondicijski trener.

Stao pred Delije

Danci su tako bili uplašeni scenama koje su vidjeli i nisu smjeli prići tunelu koji vodi do svlačionica, ali onda im je u pomoć priskočio kapetan Zvezde Borjan.

“Mislim napravio nešto nevjerojatno. Pomogao je igračima koji su se našli u teškoj situaciji. On je džentlmen, poslije meča je došao do svlačionice, rekao da je to nogomet, da se to događa i rekao je kako mu je žao zbog situacije. To je pravi kapetan”, izjavio je Svjatčenko.

Riječi pohvale imao je i trener gostiju Bo Henrikh.

“Čuo sam od igrača, takav je nogomet, takva je strast kakva se osjeća na terenu i to je odlično”, rekao je pomalo zbunjujuće Danski trener.