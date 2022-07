(VIDEO) OLMO POKAZAO KLASU: Pogledajte akciju i potez, iznenadio Thompsonovog obožavatelja

Uoči početka nove sezone u najjačim europskim ligama, u Njemačkoj se igralo u tamošnjem Superkupu, a u jako napetoj utakmici Bayerna i RB Leipziga jedan od strijelaca bio je i Dani Olmo, bivši adut Dinama.

U pobjedi Bayerna s 5:3, španjolski prijatelj Hrvatske zabio je Manuelu Neueru, njemačkom prijatelju Hrvatske i obožavatelju Marka Perkovića Thompsona. Olmo je svoj gol zabio na kraju lijepe akcije u 89. minuti, za smanjenje RB Leipziga na 4:3 u tom trenutku, u situaciji u kojoj je Neuer, nedavni hrvatski gost, ostao na ‘krivoj nozi’.

Kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje.

Ranije u borbi za ovaj trofej, Bayern je u prvih 45 minuta izgradio vodstvo od 3:0 golovima Jamala Musiale (14′), zvučnog pojačanja Sadija Manea (31′) i Benjamina Pavarda (45′).

U drugom poluvremenu, RB Leipzig smanjio je na 3:1 zaslugom Marcela Halstenberga (59′), a za Bayern je odgovorio Serge Gnabry, povećanjem na 4:1 u 66. minuti. Slijedilo je približavanje Leipziga na 4:3, golom Christophera Nkunkua (77′) iz penala i Olmovom realizacijom, a za kraj, završni rezultat je u osmoj minuti nadoknade postavio Leroy Sane.

Sliding into the new season like 👇#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/tEtTp9gmrX

— FC Bayern München (@FCBayern) July 30, 2022