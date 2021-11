(VIDEO) ‘ODVRATNO KAKO SU ME SE RIJEŠILI!’ Vatreni poludio i psovao na veliku nepravdu!

Autor: F.F

Povremeni hrvatski reprezentativni stoper Marin Pongračić, trenutno nastupa za Borussiju iz Dortmunda. Stigao je u Dortmund kao posuđeni igrač Wolfsburga, a upravo je zbog tog kluba jedna od glavnih tema dana u njemačkim i austrijskim medijima.

Naime, Pongračić se žestoko obrušio na klub s kojim je još uvijek vezan, ali i njihova trenera Marka Van Bommela, bivšeg nogometaša Barcelone i Bayerna. Hrvatski stoper je otvorio dušu u jednom razgovoru na Twitchu.

Pongračić je razgovarao s glazbenikom SSYNIC te je otvoreno pričao o problemima u Wolfsburgu kao i odnosu sa sada bivšim trenerom Van Bommelom.

Nije ih štedio

“Cijelo vrijeme su me se htjeli riješiti. Bio sam otpisan i osjećao sam da me tamo više nitko ne želi pogledati. Ne mogu reći puno više jer sam još uvijek njihov igrač. Počeli su slati faksove drugim klubovima, tada sam shvatio da žele napraviti sve kako bi me se riješili i otvorili mjesta za druge igrače. Odvratno”, započeo je Pongračić, a razgovor sa SSYNIC-om prenosi Kronen Zeitung.

Das wollte ich auch desöfteren mit Van Bommel machen, ja pic.twitter.com/OTkAbXWx52 — Jocrates (@Jocrates_) November 3, 2021

Pa nastavlja žestoko kritizirajući Van Bommela:









“Kad smo igrali 11 na 11 na treningu ja od jednog trenutka više uopće nisam sudjelovao. Bio sam lud, htio sam otići do Van Bommela i zgrabiti ga! No, ne ide to tako, trebaš s njim sjesti i razgovarati kao političar”, otkriva Pongračić, a onda potpuno otvoreno i uz psovke nastavlja:

“Naravno da nisam htio otići na posudbu negdje na nižoj razini i igrati za toliko novca. To nema nikakvog smisla. Imao sam j*bene opcije, neke stvarno glupe ponude koje nisu imale nikakvog smisla. Nisam htio ići u drugu ligu nakon što sam se već dokazao. Nevjerojatno je kad shvatiš da za Wolfsburg nisam bio opcija, a Borussia Dortmund me htjela. Htjeli su me se riješiti, a to mi nisu htjeli reći”, zaključio je.