(VIDEO) ‘ODLUKA JE ISPRAVNA, ALI…’ Hajduk se zbog ovog bunio, sudački ekspert dao objašnjenje

Autor: I.K.

Nakon poraza od Rijeke na Poljudu u prethodnom kolu, Hajduk je jučer remijem s 1:1 protiv Istre 1961 u Puli još malo izgubio korak u borbi za vrh u hrvatskom prvenstvu. S dva slabija ligaška rezultata, splitskim Bijelima je uvod u derbi protiv Dinama u subotu u Splitu bio daleko od idealnog, a nakon remija u gostima, iz pulske utakmice pamti se situacija iz 55. minute.

Ubrzo nakon što je domaća momčad izjednačila na 1:1, Stipe Biuk poslao je loptu u mrežu, Hajduk se veselio novom vodstvu, ali slavlje je prekinuto poslije intervencije iz VAR prostorije i pregleda snimke koji je obavio glavni sudac Tihomir Pejin. Nakon toga, Pejin je odlučio da gol Splićana za 2:1 neće biti priznat zbog prekršaja Nikole Kalinića ranije u akciji, prije dodavanja Biuku.

Sporan je bio kontakt Kalinićeve ruke s licem Istrinog stopera Maura Perkovića, što je glavni sudac nakon pregleda snimke ocijenio kao prekršaj. U emisiji Stadion na HTV-u, situaciju je komentirao sudački ekspert Marijo Strahonja, a kao što je već čest slučaj u zadnje vrijeme, u fokusu je bio VAR, odnosno, korištenje pomoći za suce u spornim situacijama, što u Hrvatskoj redovito prolazi daleko od glatkog.

‘Neuvjerljiv protokol i proces’

‘Odluka je bila ispravna, ali cijeli protokol i proces bio je neuvjerljiv’, kazao je sudački ekspert u programu HTV-a.

‘Dojam je, no samo dojam, da je tu postojao prekršaj Kalinića, vjerojatno se u borbi za poziciju zamahom ruke dotaknuo lica igrača. Ovaj kut kamere ukazuje na to da ga je udario, no svi bi više voljeli da imamo još neki kut kamere’, veli Strahonja, ali bilo je i drugačijih mišljenja, u komentaru Sportskih novosti uz snimku sporne situacije koju su SN donijele – ovdje.

Čeka se jako dugo

Dok traje procjena treba li se dogoditi pregled, a potom i dok traje sam pregled, pa još ako do snimke treba i glavni sudac, u Hrvatskoj aktivacija VAR-a dovodi do prekida utakmice koji traje minutama. Strahonja smatra da ne bi trebalo biti tako.

‘Kada potrošiš šest minuta na analizu, izazivaš dileme, a da je sudac samostalno dosudio prekršaj, ovo se ne bi dogodilo’, veli HTV-ov sudački ekspert, dodajući i zamjerku Pejinu za jednu odluku nakon što nije priznao Hajdukov gol.

‘Svakako nije trebalo Kaliniću dati žuti karton jer prekršaj nije bio opasan’, istaknuo je Strahonja.