(VIDEO) NOVI UZLET OSPORAVANOG VATRENOG: Vječiti talent oduševio navijače i ludo proslavio

Često osporavani Alen Halilović, izgleda kako je našao svoje mjesto pod suncem kod momčad koju vodi Srbin Veljko Paunović, engleskog drugoligaša Readinga.

Alen je postao prvi Hrvat koji je ikada zaigrao za Reading u povijesti, a od kada se ustalio prvih 11 njegova momčad bilježi pobjede.

Iako su trenutno u donjem dijelu poretka ako nastave s igrama kao protiv Fulhama mogli bi uskoro pobjeći iz neugodne zone.

Asistencija i proslava

Reading je tri boda uzelo u subotnjem gostovanju kod Fulhama, kojeg su na Craven Cottageu pobijedili 2:1. Oba gola zabio je Oviemuno Ejaria, a kod drugog, pobjedničkog asistenciju je upisao upravo Alen Halilović.

Nakon pogotka suigrača Alena je sve osvojio njegovom neobičnom proslavom gola, odnosno bacanjem po travnjaku, koje je naišlo na odobravanje navijača kluba.

🇭🇷 Alen Halilovic became the first Croatian to play for #ReadingFC after coming on as a substitute against Huddersfield.

September 1, 2021