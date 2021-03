(VIDEO) NOVA POJAČANJA NA SANTIAGO BERNABEU: Luka Modrić dobio neobične ‘suigrače’

Real Madrid je prije godinu započeo sanaciju Santiago Bernabeua, a ona još uvijek traje. Na internetu se pojavio video koji je postao pravi hit na društvenim mrežama.

Dok igrači Reala trenutno utakmice igraju u svom trening centru, barem dok se ne završe radovi na kultnom stadionu, Bernabeuom hodaju neobični gosti.

Na Twitteru je hit video koji prikazuje dva pingvina koji hodaju unutar stadiona, a nitko ne zna što se točno događa.

Moguće da je riječ o montaži ili pokušaju reklame, ali sigurno ćemo saznati ubrzo. Neobični gosti ostaju u centru pažnje na internetu.

There are penguins at the Santiago Bernabeu.









— Madrid Zone (@theMadridZone) March 25, 2021