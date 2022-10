(VIDEO) NOGOMETAŠ IZAZVAO TOTALNI KAOS: Ovakva provokacija tamo ne prolazi, spašavao je živu glavu

Nekada na vrhu, a ove sezone bore se za ulazak u prvu ligu, brazilski velikani Recife i Vasco igraju drugu ligu i snoć su imali međusobni susret koji je izazvao ludnicu na tribinama.

Iako je ludnica dosta česta pojava na brazilskim stadionima opet nas svaki put iznenade. Vasco je u 95. minuti susreta uspio zabiti za 1:1 kada su gosti izborili penal, a pogodak s bijele točke postigao je Raniel koji je tako ostavio Vasco na četvrtoj poziciji i s tri boda više od Recifea.

Ipak, Raniel je od sreće prestao misliti pa je krenuo slaviti pred protivničkim navijačima. Naravno, navijači Recifea nisu ostali dužni pa su bacali sve što je bilo za baciti, a onda su krenuli u teren.

Navijači su probili ogradu i krenuli na protivnike, a igrači Vasce počeli su bježati prema svlačionici. Bijeg je bio uspješan, a najgore je prošlo obično osiguranje koje je nastradalo u stampedu.

🇧🇷Vasco da Gama equalised with a 95th minute penalty in their promotion clash at Sport Recife in Brazil’s Serie B, then charged over to taunt the home fans causing all hell to break loose.pic.twitter.com/XoHWrQ3YOj

— Sam Street (@samstreetwrites) October 16, 2022