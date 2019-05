(VIDEO) NJEMU DAJTE PLJESAK! Pobjedu Liverpoolu donio je – dječačić! Da nije bilo njega, Barcelona bi i sada slavila

Iako je od velikog preokreta protekle noći na Anfieldu prošao već gotovo čitav dan, još uvijek se prepričavaju detalji viđenog u Liverpoolu. Kao da ni sami navijači Redsa nisu svjesni što se u stvari dogodilo. Velika Barcelona pala je pod Kopom, nije smetalo ni to što je momčad Jurgena Kloppa bila u ogromnom zaostatku od 0:3 iz prve utakmice.

Četiri komada – po dva Divock Origi i Georginio Wijnaldum. I jedan i drugi možda ne bi ni igrali da se igrači koji su im bili pretpostavljeni nisu ozlijedili. Ali, u sportu je to tako. Dočekali su obojica njihove trenutke sreće.

Poseban moment dogodio se u akciji koja je prethodila pogotku za konačnih 4:0. Trent Alexander-Arnold je izborio korner na desnoj strani, a obrana Barcelone odugovlačila je s namještanjem u kaznenom prostoru. Kad je Arnold to shvatio, brzo je izveo korner kojeg je Origi pospremio u mrežu, potpuno neometan.

Međutim, pitanje je bi li se takav brzi ubačaj iz kuta dogodio da jedan od sakupljača lopti nije hitro reagirao nakon što je postalo jasno da će biti korner. Munjevito je poslao loptu prema Liverpoolovom bočnom igraču koji je to iskoristio i tako asistirao Origiju.

Dječak je postao apsolutni hit na društvenim mrežama, a pohvalio ga je i bivši škotski nogometaš i igrač Liverpoola Graeme Souness.

“Pogledajte trenutak kada je Arnold izborio korner. Skupljač lopti je već na svome mjestu i odmah je dodao loptu Englezu”, rekao je Souness.

Zatražio je i da se famoznom skupljaču lopte dodijeli godišnja ulaznica za sljedeću sezonu, kao i da mu Liverpool omogući da s klubom putuje na finale Lige prvaka koje će se 1. lipnja odigrati u Madridu.

That ball boy 😍 unsung hero of winning goal Barca shell shocked knocked out from #ChampionsLeague Oh man this #Liverpool team at #Anfield pic.twitter.com/ft0w71nSsw

— Dr S M Saifullah (@SMSaifullah19) May 8, 2019