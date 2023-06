(VIDEO) Nikada se ne kladi protiv Hrvata! Evo što je kolege natjerao napraviti usred emisije

Hrvatska nogometna reprezentacija ima svoje navijače gdje god ‘hrvatsko srce bije’, a tako je i u SAD-u, gdje živi radi veliki broj Hrvata koji su već peta ili šesta generacija naših iseljenika.

Za poznatu medijsku kuću CBS radi i naše gore list Pete Radovich kao producent, koji je otvorio internu kladionicu između kolega voditelja za finale Lige prvaka, između Cityja i Intera.

Jedan od dijelova oklade bio je kako gubitnici moraju obući dresove hrvatske reprezentacije u programu, a kako se vidi iz priloženog videa, Petovi kolege su izgubili okladu.

The house always wins!

And it’s time for @susannahcollins, @Nicocantor1, @CharlieDavies9, and @NotAlexis to pay their bets @HNS_CFF. 😂 🇭🇷 pic.twitter.com/OGzmyfoT1s

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 16, 2023