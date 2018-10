(VIDEO) NEVJEROJATNI PRIZORI IZ ENGLESKE! Pogledajte na kakvom su terenu igrali Man. City i Tottenham!

U derbiju 10. kola Premier lige u ponedjeljak je Tottenham na Wembleyju protiv Manchester Cityja izgubio sa 0-1, a jedini pogodak postigao je Riyad Mahrez u 6. minuti.

Zanimljivo, momčadi su igrale na raskopanom i razrovanom Wembleyju, gdje se ranije igrala utakmica Philadelphia Eaglesa i Jacksonville Jaguarsa.

Wembley’s pitch for tonight’s game is absolutely disgraceful😳 pic.twitter.com/yi4WiyT6wG

Wembley pitch for the game tonight…. not good 🤔 pic.twitter.com/ywFTG3kMGH

