(VIDEO) NEUGODNA SCENA O KOJOJ SVI PRIČAJU! Glasnogovornik naprasno prekinuo govor menadžera Tottenhama

Tottenhamov menadžer Mauricio Pochettino slovi za jednog od najboljih trenera današnjice i ovih dana se uvelike spekulira o njegovu prelasku u Manchester United. Odlaskom Mourinha, United se bacio u potragu za kvalitetnim dugoročnim riješenjem, dok će u međuvremenu momčad voditi Ole Gunnar Solskjaer.

Baš je Pochettino najveći favorit za preuzimanje Manchestera sljedećeg ljeta, ali to je za sada tabu-tema u Tottenhamu, što se moglo vidjeti na posljednjoj konferenciji za medije.

Novinar Sky Sporta pitao je Argentinca o interesu Manchestera, a onda je pressicu naprasno prekinuo glasnogovornik i oduzeo riječ treneru.

“Već smo prošli priču oko Manchester Uniteda. Ne, ništa vezano uz Manchester United. Prije 48 sati imali smo iste takve razgovore, a menadžer je odgovorio. Nisam spreman da ta tema dominira na novoj presici”, rekao je glasnogovornik Tottenhama.

“Uz dužno poštovanje, ali svi o tome pričaju”, nastavio je novinar Skya.

“Uz dužno poštovanje, molim vas da idete dalje jer smo vas pozvali ovdje povodom najave utakmice, a vi ste došli i pitate našeg menadžera o drugom poslu”, odgovorio mu je glasnogovornik.

Dakako, nakon te pressice mediji u Engleskoj su svi pisali o neugodnoj sceni i kako klub ušutkava Pochettina.

Awkward 😬

Mauricio Pochettino’s pre-Everton press conference was overshadowed by a dispute between a reporter and the press officer. pic.twitter.com/hvSv8DvVZg

— BBC Sport (@BBCSport) 20. prosinca 2018.