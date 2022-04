(VIDEO) NESTVARNE SCENE IZ FRANCUSKE: Kaos na tribinama, pucali po suparničkim navijačima paintball puškama

Susret između Olympiquea iz Marseillea i PAOK-a koji se igrao u četvrtak u sklopu Konferencijske lige obilovao je sukobima između navijača, ali scene koje su viđene na ulicama tog lučkog grada na jugu Francuske novost su u arsenalu ultrasa.

Kako smo već pisali sukobi između navijača klubova počeli su već u srijedu, da bi na sam dan utakmice sve krenulo na gore, a kulminacija je bila na stadionu Olympiquea, iako su navijači bili razdvojeni, no arsenal pirotehnike koji su uputili Francuzi prema Grcima je stvarno zavidan.

Didn’t think Marseille-PAOK was going to be a quiet night at the library but wasn’t quite expecting this either 😂pic.twitter.com/4fmCeOmogK

— Jack Collins (@jackjcollins) April 7, 2022