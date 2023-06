(VIDEO) Neredi u Pragu uoči velikog finala: U sukobu navijača ozlijeđene tri osobe, napadnut i policajac

Danas je od 21 sat u Pragu na rasporedu finale Konferencijske lige između West Hama i Fiorentine, a uvertira u europsko finale bila je na ulicama češke metropole.

Došlo je sukoba u kojem su navijači talijanskog kluba napali engleske navijače, a sve je vrlo brzo se proširilo društvenim mrežama te se uključila i policija.

U jednom od njih vidi se kako su iz jednog kafića počeli letjeti stolci, a informacije iz Češke govore kako su ozlijeđene tri osobe. U drugom videu možemo vidjeti kako navijači obučeni u crno napadaju one protivničke. Reagirala je interventna policija, a kasnije su objavili kako je uhićeno 16 navijača.

Češki mediji ističu kako je napadnut i policijac. U Prag je inače stiglo 20.000 navijača West Ham, a mnogi od njih stigli su bez ulaznice pa veliki broj nereda ne čudi nikoga, ali je činjenica da se policija loše reagirala.

Crazy clashes between Fiorentina Ultras and West Ham fans in Prague before the Conference League final. 😰

🎥 @RobHarris pic.twitter.com/CI2PXLXoRZ

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 7, 2023