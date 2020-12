(VIDEO) NEOBIČAN ZVUK ZBUNIO MOURINHA! Svi prasnuli u smijeh kada je novinar otkrio što je to bilo

U srijedu nas očekuje veliki derbi dvije vodeće momčad Premier lige Liverpoola i Tottenhama.

Momčad Josea Mourinha trenutno je ispred Kloppove zahvaljujući samo boljoj gol razlici.

U Engleskoj zbog koronavirusa i dalje su aktualne konferencije putem Zooma, a scena s današnje Mourinhove nasmijala je mnoge.

Dok je jedan novinar postavljao pitanje Portugalcu pozadini se čuo vrlo glasan zvuk.

“Kakva ti je to buka u pozadini? Što je to?”, pitao je Mourinho.

“Pa mogla bi to biti moja perilica za rublje”, odgovorio je novinar.

Mourinho se na kraju samo dobro nasmijao…

When Jose Mourinho can hear your washing machine hitting that spin cycle. @jonathandveal83 experiencing one of the dangers of Zoom press conferences. pic.twitter.com/KjXlFVZsOf

— Alasdair Gold (@AlasdairGold) December 15, 2020