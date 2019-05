(VIDEO) ‘NEMOJMO SE LAGATI!’ Kovač jasno rekao što je trebalo Bayernu za finale Lige prvaka, ovime je kupio mir

Dva su kola preostala do kraja nadmetanja u njemačkoj Bundesligi. Minhenski Bayern u posljednjih 180 minuta nogometa ulazi s četiri boda više od drugoplasirane Borussije Dortmund. To znači da mu za osiguravanje novog naslova prvaka treba još jedna pobjeda. Po mnogim izračunima dovoljan je momčadi Nike Kovača i jedan bod iz sljedećeg susreta, ali na bod Bavarci sugirno neće igrati.

Tim više što je protivnik, i to u gostima – RB Leipzig. Bit će to uvertira za finale njemačkog Kupa koje će se standardno odigrati u Berlinum 25. svibnja. Jedino ako treneri ne odluče čuvati karte za taj susret…

Pobjedom u subotu hrvatski trener bi na najbolji način odgovorio svim onima koji su ga žestoko napadali tijekom sezone, pa tako i nakon eliminacije od Liverpoola u Ligi prvaka.

“Engleska liga je najbolja na svijetu. Tamo i u Španjolskoj igraju najbolji nogometaši. Zašto ti igrači ne dolaze u Njemačku? Je li to zato što im razina kvalitete života ovdje nije dovoljna? Mislim da to nije slučaj. Riječ je o novcu”, rekao je Kovač, pa nastavio.

“Bio sam u pravu s ocjenom Liverpoola u vrijeme kad smo igrali s njima. Rekao sam da su najbolja momčad na svijetu i drago mi je što je to također rekao i Berti Vogts, a vidjelo se protiv Barcelone”.

Bayern ove sezone može osvojiti duplu krunu, a na ljeto se sprema novac za velika pojačanja kako bi klub bio konkurentan i u završnici Lige prvaka.

“Očekivanja su velika i morate uspjeti. To svi znamo. Ovih deset mjeseci bilo je jako poučno i intenzivno”, zaključio je Kovač.

Niko Kovač: “Manuel Neuer is not ready yet and will not travel to Leipzig – We hope he can train again next week and be available for the last 2 games. Javi Martinez is a doubt. James is back in training – Lewandowski worked individually” #RBLFCB pic.twitter.com/5gwKB21vun

