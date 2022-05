(VIDEO) ‘NEMOGUĆE JE OVAKO ZABRLJATI I DA PROBATE’ Legenda pobjesnila, ‘ovo je kaotično i opasno!’

Nevjerojatne, ali baš teško objašnjive scene dogodile su se baš prije nego je trebao početi veliki dvoboj Liverpoola i Real Madrida u finalu Lige prvaka. Utakmica je kasnila pola sata jer je došlo do zastoja u ulasku Liverpoolovih navijača na tribine Stade de Francea u Saint-Denisu, u predgrađu Pariza, a po informacijama koje su dolazile, bilo je tu puno kaosa, a stigle su i vijesti o korištenju suzavca u policijskoj reakciji.

Nakon kaosa koji je bio ružan uvod u veliku utakmicu, stigle su i brojne reakcije koje su osudile ovaj veliki nered. Među njima, bez ikakvog ustezanja reagirao je Gary Lineker, slavni nekadašnji engleski reprezentativni napadač, a poslije karijere, vrlo uspješni komentator nogometnih zbivanja. ‘Ne znam je li moguće imati lošije organizirani događaj sve i da probate. Apsolutno kaotično i opasno’, napisao je Lineker na Twitteru.

I’m not sure it’s possible to have a more poorly organised event if you tried. Absolutely shambolic and dangerous. @UEFAcom





— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) May 28, 2022