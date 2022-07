(VIDEO) NEKE STVARI SE NE MIJENJAJU: Ostali su vječiti rivali i u istom klubu

Igrači PSG-a trenutno se nalaze na pripremama u Japanu, a klub iz Grada svjetla, ove godine ima ambiciju otići opet po Ligu prvaka, a u tome će im pripomoći i dva stara rivala Messi i Ramos.

Oba igrača došla su prošle sezone na Park prinčeva, ali Ramos baš nije imao sreće s ozljedama i manje je igrao od Lea, no ove sezone Sergio će voditi obranu Parižana.

Naravno uz njih dvojicu treba nadodati Neymara i Mbappéa, koji je postao alfa i omega u klubu, a kako je igrati protiv Ramosa prisjetio se na treningu Messi.

Oštar start

Tako je na treningu u Japanu Messi jednom sjajnom varkom tijela izbacio Ramosa iz ravnoteže, a onda ga je sadašnji suigrač dosta grubo faulirao.

Messi zbog tog poteza Ramosa nije bio baš previše sretan i na trenutak je zaiskrilo kao u dobrim starim danima tijekom “El Clasica” među suigračima.

The way Messi stares at Ramos 😭😭 pic.twitter.com/avmUFMMIkS

— Sam© (@Fcb_s_a_m) July 25, 2022