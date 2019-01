(VIDEO) NEĆETE VJEROVATI ŠTO RONALDO RADI NA ‘GODIŠNJEM’

Prije 10 godina, Ronaldo je postigao, do tada, najveći uspjeh u svojoj karijeri – osvojio je Ligu prvaka u Moskvi. Nakon što je sletio u Manchester, Ronaldo se nije išao odmariti, niti slaviti, nego je otišao trenirati. Rekao je to njegov rođak Nuno Viveiros koji je s Cristianom živio u Manchesteru.

“Živio sam pet godina s Cristianom u Manchesteru i to je nezaboravno iskustvo. Otišao je na trening par sati nakon što je postao prvak Europe. Umjesto da kao svi njegovi suigrači ode slaviti, posebno jer je tada imao tek 23 godine, on je otišao vježbati. To je on, pravi sin Madeire!”, rekao je Viveiros.

Jedan od najcjenjenijih kondicijskih trenera na svijetu, Giovanni Mauri, odao je tajnu perfektnog fizičkog stanja Cristiana Ronalda s kojim je dvije godine radio u Realu.

“Svi mladi nogometaši napredovali bi samo da ga gledaju kako trenira. On sve radi sa smiješkom, a ne protiv volje, što danas čine čak i nogometaši u mlađim uzrastima. Cristiano je fenomen, čak i za sportaše elitne razine kojoj i sam pripada. Uvijek trenira najbolje moguće jer njegov način rada ima tri sastavnice: posvećenost, natjecateljski duh i pozitivan stav”, pojasnio je Mauri.

Ali, Mauri tu nije stao: “Govorimo o nogometašu svjetske klase, koji nakon što se u dva ujutro vratimo s gostovanja u Ligi prvaka, ode u naš kamp i tamo sat vremena radi razne vježbe oporavka!” Objašnjava zašto to radi: “Osim što živi iznimno zdravo, Ronaldo je potpuno posvećen fizičkom oporavku.”

Samo ovo je dokaz da je Ronaldo najveći i najbolji sportaš kojeg je Mauri vidio u životu: “On je šampion u glavi, a kao posljedica toga, i u svom tijelu. Sluša sve signale koje mu ono daje i uvijek je u stanju savršeno ih dekodirati. On je savršeni sportaš, sam sebi je kondicijski trener. Radio sam sa sedam osvajača Zlatne lopte, ali Cristiano Ronaldo je bez ikakve dvojbe najmoćniji od svih.”

Trenutno se Ronaldo “odmara” u Dubaiju. Na svome Instagramu objavio je video u kojem trči kroz pustinju sa sinom Christiano Juniorom i dvama prijatelja, a šprint se održava ne danju, nego po noći. Nakon godine kakvu je imao, nema sumnje da je zaslužio odmor. No, on očito tako ne misli.