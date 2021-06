(VIDEO) NE MOŽE PIVO, NE MOŽE SOK: Ovi piju samo vodu, Pogba se priključio Ronaldu

Izgleda kako je Cristiano Ronaldo pokrenuo novi trend među nogometašima, koji su odlučili micati proizvode sponzora ispred njih tijekom press konferencija.

Tako je, nakon što je Roni maknuo Colu ispred sebe uz naputak “Pijte vodu”, Paul Pogba učinio isto no ovaj s poznatim pivom Heinekenom. Ipak Francuzu nije zasmetala Coca Cola koju je ostavio ispred sebe.

Podsjetimo, Ronaldov performance je koštao Colu milijarde na burzama nakon pada dionica, a sada treba vidjeti hoće li i Heineken zadesiti ista sudbina.

Heineken je jedan od glavnih sponzora u svijetu nogometa, EP, Liga prvaka, tako da ostaje vidjeti hoće li i Ronaldo i Pogba biti predmet mogućih sudskih sporova.

👀 @Cristiano moving the sugary/unhealthy drinks and instead telling people to drink water… #Euro2020









