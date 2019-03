(VIDEO) NE MOŽE BEZ KAOSA: Porto nakon penala u 117. minuti do proboja među osam najboljih u Europi!

Nogometaši Porta plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka zahvaljujući 3-1 (2-1, 1-1) pobjedi protiv Rome nakon produžetka na svom stadionu Dragao u uzvratnom dvoboju osmine finala.

Nakon 90 minuta rezultat je bio 2-1 za Porto, a kako je prvi susret u Rimu okončan istim rezultatom u korist Rome, o putniku među posljednjih osam odlučivalo se u dodatnih 30 minuta.

Strijelci za Porto bili su Soares (26), Marega (52) i Alex Telles (117-11m), dok je jedini pogodak za Romu postigao De Rossi (37-11m).

Porto je bolju igru u otvaranju susreta okrunio vodećim pogotkom u 26. minuti kojega je postigao Soares. Marega je probio lijevi bok i ubacio prizemnu loptu u peterac gdje Soaresu nije bilo teško iz velike blizine pogoditi mrežu.

Primljeni pogodak bio je znak igračima Rome za aktivniju igru koja je vrlo brzo urodila izjednačenjem. Eder Militao neoprezno je u svom kaznenom prostoru srušio Perottija, a kapetan gostiju De Rossi u 37. je minuti jakim udarcem s bijele točke poravnao na 1-1.

Već početkom nastavka domaći su ponovno stigli do prednosti čime su izjednačili rezultat iz prvog susreta u Rimu. Nakon ubačaja Corone u 52. minuti Marega je ostao nečuvan na drugoj vratnici, a takvu priliku ponajbolji igrač susreta nije propustio.

Do kraja dvoboja oba su suparnika više pozornosti obraćala obrani vlastitog gola no pokušajima postizanja pogotka koji bi ih odveo među najboljih osam, pa se ušlo u dodatnih 30 minuta.

Veliku priliku za Romu popustio je u 111. minuti Džeko, njega je Perotti sjajno proigrao u domaćem kaznenom prostoru, bosanskohercegovački napadač loptom je prebacio istrčalog Casillasa, no loptu je ispred gol-linije u polje izbacio Pepe.

Kazna za taj promašaj stigla je vrlo brzo, Maxi Pereira poslao je prizemni centaršut u kazneni prostor Rome u 114. minuti, a tamo je Florenzi potpuno nepotrebno povukao za dres Fernanda iako je dojam kako portugalski napadač ne bi mogao stići do lopte, a turski sudac Cakir je nakon pregleda video snimke pokazao na bijelu točku. Siguran izvođač za konačnih 3-1 u 117. minuti bio je Alex Telles.

U nastavku donosimo golove s utakmice

1:0 Soares (26′)

1:1 De Rossi (37′ – 11m)

36′ Goal! Daniele De Rossi makes it 1-1. The equalizer came in the form of a penalty. POR 1 – ROM 1 pic.twitter.com/X2wENYPWyn

2:1 Marega (52′)

Moussa Marega finishes a great cross from Tecatito Corona! #FCPorto get the goal they deserve for their dominance, going up 2-1 on the night and leveling it at 3-3 on aggregate.#FCPASR #PortoRoma #SomosPorto #UCL pic.twitter.com/J4ktoWdJHa

— Joga Bonito USA (@Jasoninho10) March 6, 2019