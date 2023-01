(VIDEO) NAPAD BOMBOM NA PROSTORIJE NAVIJAČA! Priča se da je posrijedi borba između dvije frakcije

Sinoć je građane Missourisa, jedno od predgrađa Atene, probudila eksplozija, koja je počinila veliku materijalnu štetu, a srećom sve je prošlo bez ljudskih žrtava.

Kako se doznaje, dvije osobe na motociklu bacile su eksplozivnu napravu ručne izrade oko četiri sata ujutro, na prostorije navijača Panathinaikosa u predgrađu Atene.

Napad su snimile kamere video nadzora, a šteta na okolnim zgradama i vozilima je velika, pišu grčki mediji pozivajući se na policijske izvore.

Greece. 12.01.2023

A massive explosion at the Panathinaikos fan club in Missouris, a suburb of Athens. In the video, a man on a motorcycle plants a bomb at 3:30 in the morning, and then, as he drives away, the bomb explodes. pic.twitter.com/I2vlV5OjyZ

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) January 12, 2023