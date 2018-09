(VIDEO) NAKON POBJEDE ČISTI WC-e! Zvijezda Livepoola ‘izglancala’ sanitarni čvor u džamiji

Jedan od vjernika ga je snimio

Liverpool već na samom početku nove sezone, čini se, zna tko će voditi momčad u pobjede. Naime, jedna od najvećih zvijezdi kluba zabila je četiri gola u prve četiri prvenstvene utakmice i samim time promaknuo se u jednog od nezamjenjivih.

Njegovo ime uvijek se pojavljuje na popisima najboljih na svijetu, dosad su u odštetama za njega isplatili oko 70 milijuna eura, a trenuta plaća mu je oko 100 tisuća eura tjedno.

Radi se, dakako, o Sadiju Maneu (26), krilnom napadaču Liverpoola i senegalske reprezentacije, koji je bez obzira na svoj zvjezdani status, ostao skroman i prizemljen. Tako je, naime, nakon pobjede 2:1 nad Leicesterom, u kojoj je zabio i nastavio savršeni niz, otišao u džamiju, u kojoj se inače moli, zasukao rukave i krenuo čistiti WC-e.

Dokaz o njegovom hvalevrijednom djelu je i video, koji je snimio jedan vjernik, koji također čisti bogomolju, a na Twitteru ga je objavio uz opis “poniznost”.

