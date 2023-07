(VIDEO) Najveća izdaja u povijesti nogometa: Zbog njegovog poteza gorjele su ulice i stadioni

Animoziteti između klubova stari su koliko i nogometna igra, a među one najveće sigurno ulazi odnos između dva najveća španjolska kluba Reala iz Madrida i Barcelone.

I dok kod nekih drugih suparništava na kraju prevladava samo boja dresova kluba, Real i Barca su i političke ekspoziture Katalonije i ujedinjene španjolske, tako da njihov odnos poprima potpuno drugu dimenziju.

Prelasci igrača između dva kluba izuzetno su rijetki, neki koji su igrali za oba su primjerice Prosinečki i ‘pravi’ Ronaldo, ali njihovi transferi nisu digli na noge cijelu Kataloniju, kao prelazak portugalskog genijalca Luisa Figa iz Barcelone u Real.

Prelazak Figa smatra se najvećom izdajom u povijesti, ako ne nogometa, onda sigurno u povijesti Barcelone, a vjerojatno Luis i dan danas ne može normalno prošetati glavnim gradom Katalonije.

Dokaz moći

Figo je iz Sportinga prešao u Barcelonu 1995. godine i donio je dva naslova prvaka na Blaugranu u suradnji s Rivaldom i Kluivertom, a tih godina rugao se rivalu iz Madrida i bacao u trans katalonce.

No sadašnji predsjednik Reala Perez je u svojoj kandidatiri 2000. godine najavio da ako on postane predsjednik, Figo dolazi u Madrid, a s tim transferom počela je era prvih ‘Galaticosa’.

This is one of the coldest moments in football history. pic.twitter.com/oMrKpngBGz

— TC (@totalcristiano) July 29, 2023