(VIDEO) NAJTUŽNIJA UTAKMICA OVE GODINE: Schmeichel plakao, igrač Leicestera emotivno slavio gol i pobrao kaznu

Odigrana je i vjerojatno najtužnija utakmica ove sezone. U Premiershipu su se sudarili Leicester i Cardiff i to svega nekoliko dana nalon što je obožavani vlasnik bivšeg engleskog prvaka poginuo u helikopterskoj nesreći.

Vichai Srivaddhanaprabha stradao je zajedno s još dvoje suradnika te pilotom o kopilotkinjom u padu helikoptera nedaleko od King Power stadiona, a neutješni nogometaši i klupski djelatnici održali su minutu šutnje njima u čast. Tijekom minute šutnje gorko je zaplakao vratar Kasper Schmeichel, koji je inače bio prisutan kada je Vichaijev helikopter pao i među prvima je dotrčao na mjesto nesreće.

Utakmica s Cardiffom uopće nije trebala biti odigrana, ali su igrači rekli da žele baš Vichaiju u čast izaći i pobijediti. To su i napravili, Leicester je slavio golom Demaraija Graya u 55. minuti. Gray je pogodak proslavio skidanjem majice i pokazivanjem podmajice na kojoj je pisalo “za Vichaija”.

Gray je zbog toga i kažnjen žutim kartonom, jer dres je i dalje zabranjeno skidati, bez obzira na okolnosti.

Navijači su pak došli s majicama s Vichaijevim likom na kojima je pisalo “The Boss”.

La communion extraordinaire entre joueurs et supporters sur le but de Demarai Gray avec Leicester. Il est pour toi celui-là Vichai, repose en paix. pic.twitter.com/ZEumf3i3qV

Forever in our hearts. pic.twitter.com/OXBAE1GBZA

A minute’s silence for those who died in the Leicester helicopter tragedy.

You can watch – and feel the emotion of it – here.

➡ https://t.co/Jx5DaASNSv#LCFC pic.twitter.com/YpqoG01PZR

— BBC Sport (@BBCSport) 3. studenoga 2018.