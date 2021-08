(VIDEO) NAJPOZNATIJI ZLOČESTI DEČKO NOGOMETA PONOVNO U AKCIJI: Trener ga zamijenio, ovaj od bijesa udario suigrača!

Najpoznatiji ‘zločesti dečko’ nogometa ponovno je u centru pažnje nakon još jednog ispada. Mario Balotelli bio je jedan od najtalentiranijih igrača na svijetu, ali zbog svoje ‘vruće’ glave nikada nije ispunio puni potencijal.

Nakon epizode u Francuskoj i drugoj talijanskoj ligi, Seriji B, Balotelli je potpisao za tursku Adanu Demirspor. Za turski klub je skupio tri nastupa u novoj sezoni te još uvijek nije postigao pogodak.

Posljednji nastup pamtit će se po njegovom ispadu više nego onome što je pokazao na terenu.

Balotelli je na utakmici protiv Konyaspora zamijenjen u 57. minuti dok je rezultat bio 1:1, a koliko je bio iznerviran tim potezom trenera vidjelo se čim je sjeo na klupu.

Na kraju je od bijesa, dok je cijelo vrijeme negodovao, udario suigrača u rame.

🚨⚽️ | NEW: Mario Balotelli has punched one of his team mates after being substituted

August 28, 2021