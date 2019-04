Photo by Laurence Griffiths/Getty Images

(VIDEO) NAJLUĐA UTAKMICA U LIGI PRVAKA OVE SEZONE! Tottenham eliminirao City, palo čak sedam golova!

Autor: HINA/B.H.

Nogometaši Liverpoola i Tottenhama polufinalisti su Lige prvaka nakon uzvratnih utakmica četvrtinala u srijedu. Liverpool je u gostima kod Porta pobijedio s 4-1 i s ukupnih 6-1 prošao dalje, dok je u Manchesteru City slavio protiv Totenhama s 4-3, ali im to nije bilo dovoljno jer je Tottenham u prvoj utakmici u Londonu slavio s 1-0.

U utakmici punoj preokreta u Manchesteru strijelci su za City bili Raheem Sterling (4, 21), Bernardo Silva (11) i Sergio Aguero (59), a za Tottenham su zabili Son Heung Min (7, 10) i Fernando Llorente (73).

U Manchesteru je utakmica počela kao da se radi o rukometu, a ne nogometu jer su čak četiri gola pala u prvih 11 minuta. Krenulo se golom Sterlinga već u 4. minuti, kada je napadač Citya s 16 metara precizno pogodio lijevi kut vrata gostiju. No, potom se ukazao Južnokorejanac Son, koji je prvo u 7. minuti znalački iskoristio pogrešku obrane Citya za 1-1, a u 10. minuti je preciznim udarcem u same rašlje zabio svoj drugi gol u samo tri minute. Golijada se nastavila u 11. minuti kada je Bernardo Silva uz puno sreće zabio za 2-2, ali uz puno sreće jer je lopta pogodila braniča i prevarila vratara Llorisa. U 21. minuti City vodi s 3-2 nakon ubačaja de Bruynea na drugoj je vratnici Sterling, koji lako postiže svoj drugi gol na utakmici. U 59. minuti Aguerro snažnim i preciznim udarcem pogađa za 4-2 na oduševljenje prepunog Ettihada. No, Tottenham se nije predavao i u 73. minuti Španjolac Llorente nakon kornera tijelom ubacuje loptu u mrežu za 4-3, što je rezultat koji je goste vodio u polufinale. Taj gol se dugo provjeravao VAR-om jer se činilo da je Llorente igrao rukom, ali je napokon ipak priznat. U 93. minuti Sterling postiže gol za prolaz i veliko slavlje, ali ga turski sudac i VAR poništavaju zbog igranja rukom u samom začetku akcije.

Liverpool je u kišnom Porto došao do polufinala golovima Sadia Mane (28), Mohameda Salaha (65), Roberta Firmina (77) i Virgila van Dijka (84), dok je za Porto zabio Eder Militao (69).

Liverpool poveo u 28. minuti golom Manea iz uklizavanja na asistenciju Salaha, a pogodak Senegalca je priznat tek nakon provjere VAR-om. U nervoznoj utakmici punoj žestine, grubosti i pogrešaka potvrdu prolaza Engleza osigurao je Salah u 65. minuti kada je izbio sam ispred vratara Casilasa i lako zabio. Porto je zabio u 68. minuti, a strijelac je nakon kornera bio Eder Militao, koji je nadskočio engleske stopere. Mane je u 73. minuti prošao i Casillasa i kada se očekivalo da pogodi prazna vrata, okliznuo se i promašio, no četiri minute kasnije Redsi ipak vode s 3-1. Na ubačaj Robertsona glavom je pogodio Firmino, treći napadački as Liverpoola koji je zabio na ovoj utakmici. U 84. minuti u strijelce se upisao i stoper van Dijk.



Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren nije bio u sastavu Liverpoola.

U polufinalu će igrati Barcelona – Livepool i Tottenham – Ajax